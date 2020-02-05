THY’den Kuzey Avrupa’ya 200 dolara bilet kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa ülkelerine seyahat edecek yolculara özel bir kampanya başlattı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına yapacağı uçuşlarda indirimli uçacak. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17 Şubat'a kadar satın alacakları biletlere 3 Şubat-15 Haziran arasında her şey dahil 200 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.