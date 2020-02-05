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’den ’ya 200 dolara bilet kampanyası

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
THY’den Kuzey Avrupa’ya 200 dolara bilet kampanyası
TÜRK Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa ülkelerine seyahat edecek yolculara özel bir kampanya başlattı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına yapacağı uçuşlarda indirimli uçacak. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17 Şubat'a kadar satın alacakları biletlere 3 Şubat-15 Haziran arasında her şey dahil 200 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
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THY’den Kuzey Avrupa’ya 200 dolara bilet kampanyası
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