Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı son durum!

Bu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatı yine birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme altın alacak veya bozduracakları da meraklandırıyor. Çin'deki virüs salgını nedeniyle yükselen altın fiyatı, dün düşüşe geçmişti. Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Şubat 2020 Perşembe altın fiyatındaki son durum!

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatı corona virüsü nedeniyle yükselişe geçti. Yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ile ilgili araştırmalarda hız kazandı. Son durumu merak eden vatandaşlar güncel rakamlara buradan ulaşabilirler.

İşte altın fiyatları;