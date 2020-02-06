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bugün ne kadar? 6 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı son durum!

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyen veya hediyelik olarak satın almak isteyen vatandaşları güncel altın fiyatı rakamlarını yakından takip ediyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bu başlık altından güncel ve canlı olarak öğrenebilirsiniz. Peki, 6 Şubat 2020 Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:31 ABONE OL
Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı son durum!

Bu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatı yine birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme altın alacak veya bozduracakları da meraklandırıyor. Çin'deki virüs salgını nedeniyle yükselen altın fiyatı, dün düşüşe geçmişti. Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Şubat 2020 Perşembe altın fiyatındaki son durum!

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatı corona virüsü nedeniyle yükselişe geçti. Yaşanan inişli çıkışlı hareketlenme nedeniyle altın fiyatları ile ilgili araştırmalarda hız kazandı. Son durumu merak eden vatandaşlar güncel rakamlara buradan ulaşabilirler.

İşte altın fiyatları;

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı son durum!
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