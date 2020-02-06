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Bakan Pakdemirli duyurdu! 17 yılda 141 milyar liraya ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı : "Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 19,3 milyar adete ulaşmıştır."

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:26 ABONE OL
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Bakan Pakdemirli duyurdu! 17 yılda 141 milyar liraya ulaştı
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