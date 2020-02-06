Depremzede esnafa müjde

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, depremzede esnafa Elazığ'dan müjde verdi. Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyleyen Albayrak, "Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası da çiftçilerimizin kredilerine bir yıl süreyle faizsiz erteleme imkanı getirecek. Halkbank, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli, faizsiz finasman imkanı da sağlayacak" dedi.Elazığ Valiliği'nde basın açıklaması yapan Albayrak, depremin ardından Türkiye'nin kenetlenerek birlik ve beraberlik mesajı verdiğini belirterek, "Çok güçlü bir dayanışma içerisinde, dünyaya örnek teşkil edecek çerçevede bir operasyon gerçekleştirildi. Tarihi bir sürece tanıklık ettik" diye konuştu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Albayrak, iki şehrin tekrar imar ve ihyası noktasında önemli adımlar atılacağı mesajını verdi.Elazığ ve Malatya ekonomisine ilişkin yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak, şöyle devam etti: "Özellikle Elazığ ve Malatya'nın ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflarımız, çiftçilerimiz, iş dünyamızın farklı kesimleri başta olmak üzere sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. Özellikle ekonomi paydaşı olan finansal kurumlarla ilgili acil, hızlı adımlar atma noktasında bir dakika bile kaybetmeden bazı kararlar aldık."Özel bankaların da esnaf ve çiftçilerin yaralarını sarmak için krediler konusunda bir yıl erteleme getireceğini açıklayan Albayrak, "İnşallah Elazığ ekonomisi açısından bu adımları hızlıca atacağız" dedi. Elazığ'da istihdam ve ekonomi için organize sanayi bölgesi altyapısına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Albayrak, gerekli adımları da atacaklarını bildirdi.Kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla çalıştıklarını da aktaran Albayrak, "Elazığ özelinde işin finansal altyapısıyla ilgili çerçeveyi az çok tamamladık. Elazığ'da 10-15 bin konuttan bahsediyoruz. Geçen yılsonunda anons ettiğimiz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 100 bin konut projesine de başladık. İnşallah, altyapı geliştikçe bunu her yıl artıracağız. Bunun kentsel dönüşüm ve depremden etkilenen, etkilenmesi muhtemel olan şehirlerdeki kısmını da genişletecek şekilde finansal altyapısını bir noktaya getirdik. Elazığ'ın sulama gibi alanlarla ilgili ihtiyaçları konusunda da çalışıyoruz" dedi.ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enkaz altından yaralı kurtulan 14 yaşındaki depremzede Kerim İnce'yi telefonda görüntülü olarak Başkan Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu Kerim İnce'yi Ankara'ya davet etti. Sağlığının iyiye gittiğini belirten İnce davete icabet edeceğini söyledi.