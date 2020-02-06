Gübreyi jeneratöre taşıdı Güneydoğu’ya ışık oldu

Türk firmaları terzi işi mühendislik projeleri ile enerji sektöründe fark yaratıyor. Bunun son örneklerinden birine de Teksan Jeneratör imza attı. Şirket, hayvan gübrelerini jeneratörde kullanarak yeni bir teknoloji geliştirdi. Aynı zamanda "Gazlaştırma Çürütme Sistemi"nin ısıtması da kojenerasyon setlerinden sağlanıyor. Enerji üretim maliyetlerini azaltan bu sistem sayesinde atıkların doğaya zarar vermesinin de önüne geçiliyor.Mardin Kızıltepe Atıksu Arıtma Tesisi'nin enerji ihtiyacı da bu teknoloji ile sağlandı. Teksan Jeneratör olarak sürdürülebilir çözümler noktasında önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini belirten şirketin Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları söyledi: "Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyogaz ile çalışan kojenerasyon setleri en çevreci elektrik ve ısı üretim sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Biyogaz ile çalışan kojenerasyon setleri, atıkların doğaya zarar vermesini önlerken enerji üretim maliyetlerini de azaltıyor. Ülkemizde çok güçlü biyogaz potansiyeli olmasına rağmen maalesef çok az sayıda tesis var. Bu alanda Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Mardin Güney Atıksu Arıtma Tesisi'nin proje ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Mardin Güney (Kızıltepe) Atıksu Tesisi'nin ihtiyacını iki adet 500 kWe biyogaz jeneratör sistemimiz ile karşıladık. Projeye özel geliştirdiğimiz sistem elektrik enerjisi üretirken açığa çıkacak olan ısıl enerjiyi de atık su prosesine yönlendiriyor. Mardin Güney Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nde tercih edilmemizde çeyrek asırlık sektör tecrübemiz ve özel projelerdeki referanslarımız önemli rol oynadı."

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