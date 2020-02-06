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Net ne kadar? 2020 asgari ücret dahil ve hariç ne kadar?

2020 yılına girmemizle birlikte net ve Asgari Geçim İndirimi () rakamları da belli oldu. İlk maaşlarını Şubat ayında alan vatandaşlar maaşları ile ilgili araştırma yapıyorlar. TUİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda yapılan toplantılar sonrasında asgari ücret zam oranı kararı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından asgari ücret alan çok sayıda çalışan, 2020 asgari ücret AGİ dahi ve hariç ne kadar, kaç TL sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 net asgari ücret ne kadar oldu? Haberimizde, konuya ilişkin detayları ve net rakamları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 11:40 ABONE OL
Net asgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret AGİ dahil ve hariç ne kadar?

20020 asgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından Şubat ayı itibariyle ilk zamlı maaşlar yatmaya başladı. Asgari ücret ve AGİ miktarları da, maaşların yatması ile birlikte yoğun olarak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, asgari ücret miktarı AGİ dahil ve hariç ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizde, 2020 yılına ait yeni asgari ücret oranları yer almaktadır. Asgari ücret, yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL oldu. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? AGİ DAHİL VE HARİÇ ASGARİ ÜCRET MİKTARI

Sıradaki sayfalarda ilerleyerek konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

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