Net asgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret AGİ dahil ve hariç ne kadar?

20020 asgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından Şubat ayı itibariyle ilk zamlı maaşlar yatmaya başladı. Asgari ücret ve AGİ miktarları da, maaşların yatması ile birlikte yoğun olarak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, asgari ücret miktarı AGİ dahil ve hariç ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizde, 2020 yılına ait yeni asgari ücret oranları yer almaktadır. Asgari ücret, yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL oldu. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? AGİ DAHİL VE HARİÇ ASGARİ ÜCRET MİKTARI

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