Otomobil sahipleri dikkat! 776 TL cezası var...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, otobüsleri durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.
Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:23Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:28ABONE OL
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kış lastiği denetimi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarının ardından kentte olumsuzlukların yaşanmaması için birçok önlem alındı.