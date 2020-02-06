Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Otomobil sahipleri dikkat! 776 TL cezası var...

Otomobil sahipleri dikkat! 776 TL cezası var...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, otobüsleri durdurarak kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.

AA Ekonomi
İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:28 ABONE OL
Otomobil sahipleri dikkat! 776 TL cezası var...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kış lastiği denetimi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarının ardından kentte olumsuzlukların yaşanmaması için birçok önlem alındı.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil sahipleri dikkat! 776 TL cezası var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN