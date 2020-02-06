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'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet, uçakta imalat hatası olup olmadığını araştıracak. Kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde çıkması bekleniyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:18 ABONE OL
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

İMALAT HATASI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK!

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor
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