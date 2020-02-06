THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa’da lider

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İstanbul Havalimanı, ilk yılında dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden ikinci havalimanı oldu. Avrupa'da da 5 havalimanı arasında yolcusunu en çok artıran havalimanları arasına girdi. Türk Hava Yolları (THY) da yolcusunu en çok artıran şirket oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) aralık ayı verilerini paylaştı. İstanbul Havalimanı'nın aralıkta dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14'üncü ve yolcu sayısındaki yüzde 8.4'lük artışla da dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden ikinci havalimanı olduğunu bildirdi. SHGM'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Avrupa havalimanları içinde Londra Havalimanı yüzde 0.5, Paris Havalimanı 4.2, Frankfurt Havalimanı 1, Amsterdam Havalimanı ise 0.3 oranında yolcusunu arttırdı. Avrupa'nın en büyük 5 havalimanı içinde yolcusunu en çok arttıran İstanbul Havalimanı." Açıklamada, THY'nin, dünyada en fazla yolcu taşıyan havayolu şirketleri arasında 14'üncü sırada yer aldığı belirtildi. Ayrıca, şirket yolcu artışında Lufthansa, Air France-KLM, Raynair, Britisih Airways'i geçti.