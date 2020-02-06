Turizme kredi desteği 2019'da 100 milyar liraya dayandı

Ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki artış, gelecek yıllara ilişkin olumlu beklentiler ve kredi faizlerindeki gerileme, turizm işletmecilerini harekete geçirdi. Turizmcilerin yeni otel ve tesis yatırımlarının yanı sıra renovasyon ve tefrişat işlerine hız vermesi, bankaların bu alanda kullandırdığı kredi hacmine de yansıdı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün turizm alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 2019'da yüzde 16,5 artarak 96 milyar 553 milyon liraya ulaştı.

2018 sonunda 82 milyar 888 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, bir yıllık dönemde 13 milyar 665 milyon lira artış gösterdi.

ANTALYA LİDERLİĞE OTURDU

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde aslan payını Antalya ve İstanbul aldı. 2018 sonu verilerine göre, İstanbul, 32 milyar liralık kredi stoku ve yüzde 38,6'lık payla en fazla kredi hacmine sahip il konumunda bulunurken, geçen yıl bu unvanını Antalya'ya kaptırdı. İstanbul'un geçen yılın sonunda kredi bakiyesi 36,1 milyar liraya yükselse de payı yüzde 37,3'e gerileyerek ikinci sıraya indi.

Antalya, son bir yıllık dönemde kredi bakiyesini yüzde 25,9'luk artışla 29,5 milyar liradan 37,2 milyar liraya yükseltti. Böylece Antalya, yüzde 35,6'dan yüzde 38,5'e yükselen payı ile İstanbul'u geçerek ilk sıraya yerleşti.

Antalya ve İstanbul'u, 6,8 milyar liralık kredi bakiyesiyle Ankara, 3 milyar lirayla Muğla, 1,6 milyar lirayla İzmir ve 1,5 milyar lirayla Aydın izledi.

KREDİ STOK DEĞİŞİMİ

Turizm alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında, bir yılda kredi stokunun en fazla arttığı il 7,6 milyar lirayla Antalya oldu. Antalya'yı, 4,1 milyar lirayla İstanbul, 324 milyon lirayla Ankara, 188 milyon lirayla İzmir ve 159 milyon lirayla Eskişehir takip etti.

Kütahya, kredi stokunun en fazla düştüğü il olarak kayıtlara geçti. Kütahya'daki kredi stoku, bir yılda 92,3 milyon lira düştü. Kütahya'yı, 73,8 milyon lirayla Adana ve 47,1 milyon lirayla Manisa izledi.

Turizm kredi bakiyesinin en az olduğu iller 4,8 milyon lirayla Bingöl, 7,2 milyon lirayla Bayburt, 7,5 milyon lirayla Kilis, 8,1 milyon lirayla Hakkari ve 10,7 milyon lirayla Iğdır olarak sıralandı.