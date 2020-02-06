Yurtdışındakiler dövizle BES’e katılacak

AK Parti, bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak torba yasa teklifinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:: Birçok insanın çevreye korku salmak için kullandığı silahlara internetten kolay ulaşım dönemi sona erecek. Yivli silahlar, pompalı tüfek, spor amacı ile kullanılan silahlar, av bıçakları gibi malzemenin internetten pazarlanması ve satışı yasaklanacak. Bunu pazarlayan, reklamını yapanlara 50 bin lira para cezası uygulanacak.Yurtdışında yaşayıp Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmak isteyenler ödemeleri döviz ile yapabilecek. Ödemeler şu anda TL ile yapılabiliyor.Turizm ve askeri alanlara yapılacak yatırımlarda Turizm ile Milli Savunma bakanlıklarının da görüşü alınacak. Amaç dışı kullanılan arazileri devlet geri alacak.Tüm konaklama tesislerinin ruhsat ve denetimi Turizm Bakanlığı'na bırakılacak. Böylece hizmet kalitesi ve standartlar yükselecek.Yurtdışından gelip Türkiye'de emekli olanların tekrar yurtdışına gidip yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlamaları halinde emekli maaşlarının kesilmesi uygulamasına son verilecek.

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