Çinli denetim firmalarına dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

Tekstil ve hazır giyim sektöründe Çinli denetim firması alarmı verildi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, Çin'de başlayan koronavirüs sonrası siparişlerini Türkiye'ye kaydırmak için pazarı yoklamaya başlayan markaların yetkilendirdiği denetim firmalarının içinde Çinli üçüncü parti firmaların da olduğunu dile getirdi. Karasu, Çin'den Türkiye'ye kayması beklenen siparişlerin yabancı denetim firmaları tarafından engellenmemesi için firmaları uyanık olmaya çağırdı. Karasu, "Çinli bir firma siparişlerin Türkiye'ye kaymasını ister mi? Dolayısıyla raporlamalarını negatif yönlü yapabilirler. Türk firmalarına bu denetim firmalarını içeri almamasıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bu duruma karşı acilen önlem almalıyız" ifadelerini kullandı.İç giyimden çoraba iplikten kumaşa kadar sektörlerin STK başkanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Karasu, firmaları bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına başladıklarının altını çizdi. Karasu, şunları söyledi: "Denetim şirketleri çok agresif. Bu firmalar denetime gittikleri ülkelerin kanunlarını yok sayabiliyor."