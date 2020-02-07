Finansal piyasalarda manipülatif işleme son

AK Parti finansal piyasalara ilişkin önemli düzenlemeler içeren kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. 40 maddeden oluşan Bankacılık Kanunu'nda yapılacak düzenlemelere göre, finansal piyasalarda artık manipülatif ve yanıltıcı işlemler yapılamayacak.Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.Yapılan değişiklikle doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak işlem yapanlar hakkında verilecek hapis cezası alt sınırı iki yıldan üç yıla çıkarılıyor.Aynı şekilde sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla işlem yapanlar, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler için uygulanacak hapis cezasının alt sınırı da iki yıldan üç yıla yükseltiliyor.Bankalar, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla 'önlem planı' hazırlamakla yükümlü olacak.Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek. Bankaların aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi hususundaki yetkiler de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na veriliyor.Teklife ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Teklifle, vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerindeki hem bankacılık faaliyetlerinin hem de kişisel verilerinin çok daha korunaklı hale getirilmesini beraber sağlamış olacağız. Sektör güçlenecek" dedi. Teklifle, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanacağını vurgulayan Muş, "Bankalara belli yükümlülükler getirmiş olacağız" diye konuştu. Muş, vatandaşlarn birikimleriyle projelere ortak olabileceğini, buradan kâr payı alabileceğini söyledi.

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