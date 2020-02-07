Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kahramanmaraş'ta esnaf ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programı kapsamında bulunduğu Kahramanmaraş'ta iş dünyasına seslendi ve önemli müjdeler verdi.

BAKAN ALBAYRAK'A YOĞUN İLGİ

Bakan Albayrak iş dünyası programının ardındansa Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Bölge esnafının talep ve isteklerini dinleyen Bakan Albayrak'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterinde bulundu.

MARAŞLI HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE OLMAK BİZLERİ MUTLU ETTİ

Albayrak Twitter hesabından konuyla ilgili, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Maraşlı hemşehrilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize muhabbetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Maraşlı hemşehrilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti.



Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize muhabbetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/LEvb6flYsc — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 7, 2020

İşte Bakan Albayrak'ın esnaf ziyaretinden kareler