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Son dakika haberi: hareketlendi! 7 Şubat Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Piyasada yaşanan inişli ve çıkışlı hareketlenme nedeniyle yakından takip ediliyor. Bu alana yatırım yapmak isteyen vatandaşların yanı sıra hediyelik olarak satın almak isteyen kişiler altın fiyatı rakamlarını inceliyor. Gram ve çeyrek altın ise bu alanda en çok ilgiyi görüyor. 7 Şubat 2020 Cuma günü gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı güne nasıl başladı? Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel, canlı rakamlar ve son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 7 Şubat Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Haftaya düşüşle başlayan yeniden yükselişe geçti. Piyasada yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar da altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. Bu haftanın son gününde güncel ve canlı altın fiyatı rakamlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 7 Şubat 2020 Cuma gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Çin'deki salgın nedeniyle son günlerde yükselişe geçen altın fiyatlarındaki hareketlenme haftanın son gününde de devam ediyor. Gram, yarım, tam ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel rakamlar büyük merak konusu. Gram altın bu sabah saatlerinden itibaren 301 TL'den alınırken, 301.53 TL'den ise satılıyor.

İşte güncel altın fiyatları;

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Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 7 Şubat Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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