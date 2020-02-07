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Son dakika haberi! açıkladı: Sosyal medyadaki bazı gruplar yatırımcıları mağdur ediyor

Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan son dakika bilgisi. 'den yapılan açıklamada "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir." denildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.2.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 15:11 ABONE OL
Son dakika haberi! SPK açıkladı: Sosyal medyadaki bazı gruplar yatırımcıları mağdur ediyor

SPK açıklamasında ayrıca "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

Sermaya Piyasaları Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ İŞLEMLERE BAŞLANACAK

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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Son dakika haberi! SPK açıkladı: Sosyal medyadaki bazı gruplar yatırımcıları mağdur ediyor
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