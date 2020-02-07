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kura çekilişi 2020 ne zaman, ayın kaçında olacak? TOKİ 100 bin konut kura başvuru sonuçları sorgulama ekranı

100 bin sosyal konut projesi kura çekimi ve sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bilindiği gibi, Aralık ayında başlayan başvurular, geçtiğimiz haftalarda sona erdi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelindeki birçok ilde ucuz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, E Devlet üzerinden işlemlerini tamamladı. Yurttaşlar şimdi ise 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu noktada, 'TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı Şubat ayına girmemizle beraber yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 2020 TOKİ 100 konutları başvuru kura çekilişi ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:45 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman, ayın kaçında olacak? TOKİ 100 bin konut kura başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlandı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan milyonlarca vatandaş, başvurularını E Devlet giriş ekranı üzerinden yaptı. Vatandaşlar şimdi ise 2020 kuraları çekilişi ve sonuçları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği gibi, yurttaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri kura çekimi başvuru sonuçları neticesinde belli olacak.

TOKİ KURALARI 2020 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de duyuruldu

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla, 2020 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.

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TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman, ayın kaçında olacak? TOKİ 100 bin konut kura başvuru sonuçları sorgulama ekranı
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