Türk Telekom Pilot’a başvurular başladı

Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirken, mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti.Karakullukçu, şöyle devam etti: "Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve şubat ayında 8. dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Türk Telekom olarak ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve altyapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz. Bu bağlamda yenilikçi iş fikri olan tüm girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine başarılar diliyorum"PİLOT'un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom ile işbirliği yapma imkânı yakalayacak. Ayrıca, girişimlere geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı sağlanmasının yanı sıra; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacak. PİLOT hızlandırma programına katılım detayları interneten takip ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU