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Pilot’a başvurular başladı

Girışimcileri desteklemeye devam eden 'un onlarla işbirliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak aynı zamanda yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'ta 8. dönem başvuruları açıldı. Başvurularww.turktelekompilot. com.tr web sitesinden yapılabilecek.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Türk Telekom Pilot’a başvurular başladı
65 GİRİŞİME 4 MİLYON
Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirken, mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti.

ALTYAPI DESTEĞI SUNUYORUZ
Karakullukçu, şöyle devam etti: "Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve şubat ayında 8. dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Türk Telekom olarak ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve altyapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz. Bu bağlamda yenilikçi iş fikri olan tüm girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine başarılar diliyorum"

150 BİN TL NAKİT DESTEK
PİLOT'un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom ile işbirliği yapma imkânı yakalayacak. Ayrıca, girişimlere geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı sağlanmasının yanı sıra; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacak. PİLOT hızlandırma programına katılım detayları interneten takip ediliyor.

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Türk Telekom Pilot’a başvurular başladı
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