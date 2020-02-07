Türkiye’de 532 kongre yapılacak

2019 yılını turist sayısı ve gelirde rekorlarla kapatan Türkiye, 2020'ye de hızlı bir başlangıç yaptı. Bu yıl turist sayısındaki artışın yanı sıra gelirleri artırmaya odaklanan turizm sektörü, kongre turizminde daha etkin olmak için çalışmalarını hızlandırdı. Micegoo'nun verilerine göre Türkiye, önümüzdeki 11 aylık süreçte ulusal ve uluslararası toplam 532 kongre, sempozyum, konferansa ev sahipliği yapacak. Verilere göre, İstanbul kongrelerin merkezi konumunu korurken Türkiye'nin birçok ili de bu pastadan payını alacak. Hatay'dan Kocaeli'ne, Malatya'dan Ordu'ya, Edirne'den Mersin'e toplam 23 ilde yapılacak olan ulusal çapta kongreler, turizmin Anadolu'ya yayılmasına katkı sağlayacak.



1000'İN ÜZERİNDE MİSAFİR

Kongrelerden aslan payını, kongre vadisi olarak da nitelenen İstanbul alacak. Ocakta 11 kongrenin yapıldığı, önümüzdeki 11 aylık süreçte 150 kongrenin daha yapılacağı İstanbul, toplam 161 kongre, sempozyum ve konferansa ev sahipliği yapacak. Bunların 6'sı uluslararası çapta kongre olurken, her bir kongre bin ve üzeri yabancı misafir ağırlayacak.







İKİNCİ ANTALYA OLDU

Türkiye'de kongrelerin ikinci adresi ise Antalya oldu. 2019'da aldığı yabancı turistte İstanbul ile başa baş yarışan Antalya, kongre turizminde de iddiasını ortaya koymaya başladı. Antalya'daki otellerin kongre turizminden daha fazla pay alabilmek için yaptığı kongre merkezleri özellikle tıp ve sağlık kongrelerinin öncelikli adresi olarak dikkat çekti.

Bu yıl 11 aylık sürecinde 123 kongreye ev sahipliği yapacak olan Antalya, ağırlıklı olarak ulusal kongrelerin merkezi konumunda bulunuyor.



ANKARA İLK 3'TE

Antalya'yı 72 kongreyle Ankara izledi. Siyasetin merkezi olan Ankara, iş turizminde de iddiasını ortaya koydu. Ankara'yı 61 kongre ile İzmir takip ederken, turizmin bir diğer merkezi olan Muğla 34 kongre ile 5'inci sırada yerini aldı. Turizmde öne çıkmaya başlayan Eskişehir 12 kongreye ev sahipliği yaparken, gastronominin merkezlerinden Adana da 13 kongrenin adresi oldu.



PASTADAN PAY ALDILAR

Kültür turizminde öne çıkan Bursa, Konya, Trabzon, Nevşehir, Kayseri de kongreler ve ulusal toplantı organizasyonların adresi olmaya başladı. Verilere göre, Bursa'da 10, Trabzon'da 9, Konya'da 7, Kayseri'de 9, Nevşehir'de ise 6 ulusal çapta kongrenin yapılacağı görüldü. Listede Edirne, Ordu, Erzurum, Balıkesir gibi iller dikkat çekerken, birer kongreyle pastadan payını almayı başardı.







TALEPTE ARTIŞ VAR

Hilton İstanbul Bakırköy Genel Müdürü İlker Yörükoğlu, kongrelerde aldıkları taleplerin artmaya başladığını söyledi. Hilton İstanbul Bakırköy'de toplam 4 bin 850 metrekare alana konumlanmış 17 toplantı ve etkinlik salonu bulunduğunu belirten Yörükoğlu, "Bizi kongrelerde öne çıkaran 1.200 metrakare genişliğindeki, 800 metrekare fuayesi olan balo salonumuz" dedi. 2020 ve 2021'de, 500-1000 kişi arasında katılımcıyı ağırlayacakları kongre ve fuarlara ev sahipliği yapacaklarını belirten Yörükoğlu, "Almanya'nın en önemli kongre organizatörlerini otelimizde ağırladık. 2022 için de kontratlanmak üzere olan kongreler var" ifadelerini kullandı.







ULUSAL KONGRELER HIZLANDI

Kongre turizmindeki hareketliliğin hissedildiğini belirten- Movenpick Hotel Istanbul Golden Horn'un Genel Müdürü Ahmet Arslan, özellikle ulusal kongrelerin hızlandığını belirtti. Arslan, ulusal kongre ve toplantıların uluslararası misafirleri de ağırladığını belirterek, "Mesela geçen hafta EMITT vardı ve bu etkinliğe ciddi yabancı misafir geldi" dedi. Kongre ve toplantıların İstanbul'daki otellerin doluluklarına yüzde 10 katkı sağladığını aktaran Arslan, kongre merkezlerine yakın otellerde bunun yüzde 20'leri aştığının kaydetti. Son dönemde toplantı gruplarında da artış olduğunu aktaran Arslan, "İstanbul özellikle İngiliz ve Fransız şirketlerin toplantı merkezi haline gelmeye başladı" diye konuştu.

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