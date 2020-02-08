Kredi faizi % 8’e düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'tan iş dünyasına müjde verdi. Kamu bankaları yöneticileriyle görüştüğünü anlatan Albayrak, "9-11 bandındaki faizleri yüzde 8-10 aralığına getirmek için mutabık kaldık" dedi.

Bakan Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında dün Kahramanmaraş ve Osmaniye'deydi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde iş dünyasıyla bir araya gelen Albayrak, yapılan indirimlerin kayıp olmadığını, reel sektöre kazanç olarak yansıyacağını anlatarak, "Bunu gören basiretli bankacılık daha çok kazanıyor ve büyüyor. O yüzden çok kıskanıyorlar. Attığımız tüm bu adımların sektördeki tüm bankalara da örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.



KAMU BANKALARI ÖNCÜ ROLDE

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 11.25'e indirmesine paralel kredi faizlerinin de hızla gerilediğine dikkat çeken Albayrak, "Böylece, bir önceki yılın ocak ayına göre ticari ve konut kredisi faizleri ortalama 14, ihtiyaç kredisi faizleri 16, taşıt kredisi faizleri ise 15 puanın üzerinde geriledi. Kamu bankalarımız piyasaların canlanması konusunda öncü bir rol üstleniyor ve elini taşın altına koyuyor" diye konuştu.







ENFLASYON DÜŞECEK

Albayrak, geçen yılı enflasyonda, kurda, faizlerde ve büyümede tüm olumsuz beklentilerin üzerinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "Hamdolsun, 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık" ifadelerini kullandı.

2019'da öncelikli politikanın enflasyonla mücadele olduğunu hatırlatan Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Ekim 2018'de yüzde 25.2 seviyesinde gerçekleşen enflasyon oranı 2019 eylül ve ekim aylarında tek haneye indi. Yılı yüzde 11.8 ile kapattık. Enflasyonla mücadele, hedeflerimiz doğrultusunda devam etmektedir. Koyduğumuz hedefi yakalayacağız. 'Bir daha kontrol altına alınamaz' denilen enflasyonu ülkemizin gündeminden çıkaracağız."

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TAHVİL İHRACINA YÜKSEK TALEP

Geçtiğimiz günlerde yapılan eurobond ihalesiyle ilgili de bilgi veren Albayrak, şöyle konuştu: "Uluslararası sermaye piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu, uluslararası sermaye piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç. İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir." Öte yandan tahvilde ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu. Tahvile ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.



YENİ BAŞLADIK BÖYLE GİDERSE % 5'İ GEÇERİZ

"Daha yeni başladık" diyen Bakan Albayrak, böyle devam etmesi durumunda büyümenin yüzde 5'i aşacağını söyledi. Albayrak, "Ocak 2020'de tüm rakamlar, beklentilerimizin üzerinde gelmeye başladı. Şubat ve mart da bunu takip eden nitelikte gelirse çok net söylüyorum, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5'in üzerindeki rakamları konuşuruz" dedi.







ETLİ PİLAV DAĞITTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazı sonrasında avluda toplanan vatandaşlara etli pilav dağıttı. Daha sonra tarihi kapalıçarşı ve Katip Han'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafların "Ekonomimizin rayına girdiğini esnaf olarak hissediyoruz" sözlerine yanıt veren Bakan Albayrak, "Bugün bir faiz indirimi müjdesi daha verdik" şeklinde konuştu.



BAKANI GÜLDÜREN DİYALOG

Vatandaşlar Albayrak'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Kentte 'Işıklı Tosun Paşa' olarak bilinen Mehmet Ağğürbüz'ün "Sayın bakanım gel, senin şu selvi boyununa sarılayım. Allah benim ömrümü alıp, Cumhurbaşkanımıza versin. Hanım da dul kalsın. Nasıl olsa devletimiz herkese bakıyor. Allah bu hükümeti başımızdan eksik etmesin" sözleri ise bakanı güldürdü.



GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ

Elazığ, Van, İstanbul ve İdlib'den gelen üzücü haberlerle derinden etkilendiklerini belirten Albayrak, "Son günlerde aldığımız haberlerle derinden sarsıldık ama biz güçlü bir devletiz ve milletiz. Yaşadığımız süreçlerde ortaya koyduğumuz dayanışma, birlik ve beraberlik, bizim neden tarih boyu dimdik ayakta kalan bir millet olduğumuzu da ortaya koymuştur" dedi.







CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak dün Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı ziyaret etti. Projeler hakkında bilgi alan Albayrak, Twitter paylaşımında "Cumhur İttifakı'nın örnek belediyelerinden Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret ettik. Sayın Başkan Kadir Kara'ya ve çalışma arkadaşlarına muvaffakiyetler diliyoruz" ifadesini kullandı.