Wyndham La Quinta Güneşli’de açıldı

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Dünyada80 ülke, 20 marka ve 9200 otele sahip turizm devi Wyndham Hotels&Resorts, 'La Quinta' markasını Türkiye'ye getirdi. Geçen yıl mart ayında Türkiye'ye gireceğini ilk kez SABAH'ın yazdığı yeni markayla birlikte grubun Türkiye'deki marka sayısı 7'ye çıktı. İstanbul Güneşli'de 'La Quinta' markasıyla açılan 404 odalı otel, markasın Amerika dışındaki e büyük oteli oldu. Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, "Türkiye'de 81 otelimiz var. 2020 sonuna kadar bunu 100'e çıkarmayı planlıyoruz. İstanbul tarihi, kültürel ziyaretler ve iş seyahatleri açısından inanılmaz çeşitlilikte imkanlar sunuyor. İstanbul dünyanın en cazip şehirlerinden" diye konuştu.