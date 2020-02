Araplar çikolata sırasına girdi

TÜGİK'TE

Son dönemde kadın girişimciler, yaptıkları iddialı çalışmalarla sadece Türkiye'de değil dünyada adını duyurmayı başarıyor. Bunlardan biri de 'Fatima 1932 by Famuse' markasını hayata geçiren Fatma Semiz. İnşaat mühendisi olan ve ailesinin yurtdışındaki inşaat projelerini de yürüten Semiz, "Batı ile Anadolu kültürünü harmanlayarak, ülkemizin sahip olduğu değerleri anlatabileceğim bir Türk markasını hayata geçirme hayaliyle 3 yıl önce bu işe başladım. Ben ülkemizin potansiyeli ve geleceğine güvendim. 3 yıllık marka ve logo çalışmalarının ardından 'Fatima' markasını oluşturdum" diyor. Semiz'in babaannesi Fatima'nın hayat hikâyesinden yola çıkarak oluşturduğu ve içinde büyük bir aşk hikayesini de barındıran 'Fatima 1932 by Famuse', dünyanın önde gelen özel üretim markaları Bateel ve Laduree ile yarışır konumda. Ürün yelpazesinde çikolata, lokum, draje, Türk kahvesi, zeytinyağı, gümüşlük ve porselenler bulunan Fatima 1932'de, müşteri taleplerine kayıtsız kalınmıyor. Öyle ki yoğun talep karşısında bu yılın başında ürün portföyüne 'Fatima Beauty' markası altında parfüm, özel kokulu mumlar, oda kokusu ve kolonya da giriyor.Geçen yıl ikisi Ankara'da, biri İstanbul Nişantaşı'nda olmak üzere üç şubesi açılan Fatima 1932'nin ünü kısa sürede ülke sınırlarını aşmış. 52 ülkeden tescil alan marka, bugün dünyanın birçok noktasından talep görüyor. Fatima 1932 ürünlerinin müdavimleri arasında Katar Şeyhi Al Thani ve Kuveyt'in kraliyet ailesi El Sabbah bulunuyor. Ünü Suudi Arabistan'ın Damam şehrine kadar ulaşan markaya, sadece Körfez ülkelerinden değil Avrupa, Rusya ve Japonya'dan da ilgi var.Tamamı el yapımı olan ve her bir ürün için özel ustalarla çalışılan marka için franchise talepleri yağıyor. Bu işin otomasyon olmadığını, o nedenle franchise sistemiyle değil ortaklıkla ilerleyebileceğini belirten Fatma Semiz, "Yurtdışından çok yoğun talep var. Hedefimiz ilk etapta Londra'da bir şube açmak. Doğru lokasyon arıyoruz. 2 ay içinde açmayı planlıyoruz. Ardından da Dubai'de bir şube hedefliyoruz. İkisini de yılın ilk yarından tamamlayacağız" diyor.FATIMA 1932'nin çok kısa sürede kendine çok önemli bir yer edindiğini aktaran Semiz, bunun sırrını ise şöyle özetliyor: "Otomasyon üretim yapmıyoruz. Kullanılan hammaddeler en kaliteli ürünler arasından seçiliyor. Fabrikasyon üretim ürünlerde bitkisel yağlar kullanılıyor ve elinizde olmayan sebeplerden kaliteden ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. El yapımı olarak ürettiğimiz çikolatalarda ise sadece doğal hammaddeler kullanılıyor. 'Fatima 1932' olarak kuruluşumuzdan itibaren prensip olarak müşterilerimizin sağlığına zarar vermeyecek ürünlerle hizmet vermeyi ilke edindik. Talep ne kadar artarsa artsın bu prensipten ödün vermeyerek, üretim modellerimizi değiştirmeyeceğiz."TÜRKIYE Genç İş Adamları Konfederasyonu'nda (TÜGİK) Başkan Vekili de olan Fatma Semiz'e federasyondaki seçim sürecini sorduk. "Yaklaşık dört dönemdir başkanlık yapan Sayın Erkan Güral bu dönem aday olmayacağını açıkladı. Kendisine ve ekibine yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum" diyen Semiz, "Potansiyel aday olarak görülüyorum. Ama bu konuda henüz bir karar vermedim. Yeni dönemde bir kadının TÜGİK başkanı olması farklı bir enerji ve sinerji yaratabilir" ifadelerini kullanıyor.