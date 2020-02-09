Roche’un 2019 yılı cirosu 62 milyar frank

Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Roche, İsviçre'nin Basel kentinde 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Roche'un grup satışları 2019 yılında yüzde 9 oranında artarak 61.5 milyar İsviçre Frangı seviyesine ulaştı. Şirketin pazara sunduğu yeni ilaçlara gelen yüksek talep sonucunda ilaç bölümü cirosunu yüzde 11 artırırken, diagnostik bölümünün cirosu ise immünodiagnostik çözümleri sayesinde yüzde 3'lük bir artış gösterdi. Grubun 2019 yılında elde ettiği sonuçları yorumlayan Roche Grup CEO'su Severin Schwan, "Onkoloji alanında iki yeni tedavi seçeneğimizin pazara sunulması ve diğer iki tedavimizin ise yeni endikasyonlarının onaylanması, aynı zamanda da nöroloji alanında yeni tedavi çözümümüz için öncelikli inceleme sürecinin başlatılmasından dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi. Satın alma süreci aralık ayında tamamlanan Spark Therapeutics, Inc. ile Roche, gen tedavisi alanında ortaklık yaptı.Spark Therapeutics, araştırmalarını sürdürdüğü gen tedavisi portföyüyle, insan genomu ve genetik anormalliklerin daha iyi anlaşılmasına odaklanıyor. Böylelikle tedavinin bulunmadığı veya yalnızca palyatif tedavilerin olduğu hastalıklarla mücadele eden hastaların yaşamlarında olumlu değişiklik yapabilecek uzun süreli etki sağlamayı amaçlıyor. 2020'de sabit kur cinsinden düşük ila orta tek haneli satış artışı bekleyen Roche, hisse başına kazancını da artırmayı hedefleniyor.

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