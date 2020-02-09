Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Şubat

SON DAKİKA: yükseliş içerisinde! Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Şubat

Güncel piyasalara hakim olan yükseliş havası sürerken son dakika hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, güncel ve canlı altın fiyatları, haftanın son gününde de en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. İşte, 9 Şubat 2020 Pazar bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Şubat

Piyasalar için haftanın beşinci işlem günü geride kalırken, son dakika hareketliliği de devam ediyor. Bilindiği üzere, bu sarı metalin günlük ve anlık durumu, milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yönde, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş bir düşüş içerisinde olan alış satış fiyatlarının Şubat ortasına doğru başı itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. 9 Şubat 2020 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK FİYATI

Haberimizden, 9 Şubat 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Şubat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN