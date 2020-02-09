SON DAKİKA: Altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Şubat

Piyasalar için haftanın beşinci işlem günü geride kalırken, altın fiyatları son dakika hareketliliği de devam ediyor. Bilindiği üzere, bu sarı metalin günlük ve anlık durumu, milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yönde, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş bir düşüş içerisinde olan alış satış fiyatlarının Şubat ortasına doğru başı itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. 9 Şubat 2020 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK FİYATI

Haberimizden, 9 Şubat 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.