2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? E devlet ile TOKİ 100 bin konut kura başvuru sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut projeleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için de heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlandı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan milyonlarca vatandaş, başvurularını E Devlet giriş ekranı üzerinden yaptı. Vatandaşlar şimdi ise 2020 TOKİ kuraları çekilişi ve sonuçları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği gibi, yurttaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları neticesinde belli olacak.

TOKİ KURALARI 2020 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de duyuruldu

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.