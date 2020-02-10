BDDK’dan swap işlemlerine sınırlama

BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerinde değişikliğe gitti. Buna göre, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamı, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı. Bu oran daha önce yüzde 25'ti. Analistler, BDDK'nın bu adımının döviz kurlarındaki oynaklığı azaltıcı etki yapmasının beklenebileceğini belirtti. Ağustos 2018'de yapılan benzer hamlenin bu yönde etki yaptığını anımsatan analistler, o dönemde döviz kurlarında oynaklığın azaldığını ve piyasaların bu adımı pozitif karşıladığını kaydetti.