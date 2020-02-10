Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! Yeni akbil fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika bilgisine göre İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zamlar bu sabahtan itibaren uygulamaya geçirildi. Yeni akbil fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşlar bu soruların cevabını arıyor. İstanbullular güne ulaşım zammıyla başladı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe giren yeni fiyatlar bugünden itibaren İstanbulluların cebine yansımaya başladı. İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan %35'lik zam, yürürlüğe girdi. İstanbullular bugünden sonra 2,60 TL olan tam bilete 3,50 TL ödeyecek. Öğrencilerin ise 1,25 TL olan indirimli bilet fiyatı 1,70 TL'ye çıktı. Peki İstanbul' toplu ulaşımda yeni fiyatlar ne oldu? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:36Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:52ABONE OL
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Sabah saatleriyle birlikte mesaiye yetişmeye çalışan vatandaşlar zamlı fiyatlarla karşılaştı.