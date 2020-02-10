Şubat ayı evde bakım maaşları yatırılıyor mu? 10 Şubat 2020 Evde bakım parası yatan şehirler listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç olan kişilere sağlanan bir ödenek olarak yatırılan evde bakım maaşı, hatırlanacağı üzere yeni yıl zammı ile birlikte 1384 liradan 1457 liraya çıkmıştı. Bu noktada Şubat ayı içinde meraklı bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? ve Şubat ayı evde bakım maaşları yatırılıyor mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Haberimizin devamından evde bakım maaşlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.