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11 personel alacak

Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (), çeşitli birimlerinde edilmek üzere 11 personel alımı gerçekleştirecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:12 ABONE OL
TÜBİTAK 11 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak.

Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma istihdam edilecek. Bu ilan için son başvuru tarihi ise 14 Şubat olarak belirlendi.

Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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TÜBİTAK 11 personel alacak
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