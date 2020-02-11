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Merakla beklenen kura çekilişi ne zaman yapılacak? e-Devlet ile 2020 TOKİ 100 bin konur kura başvurusu sorgulama ekranı...

Binlerce vatandaşlın beklediği 100 bin sosyal konu projesi kura çekimi ve sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürerken, 'Kura çekilişi ne zaman yapılacak?' ve 'TOKİ 100 bin konut kura sonuçları açıklandı mı?' sorularının yanıtı en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Başvuru işlemleri, E-Devlet üzerinden tamamlanırken, 2020 Şubat ayında da ev sahibi olmak isteyen başvuru sahipleri, kura çekiliş tarihini merak ediyor. Peki, TOKİ 100 bin konut kura çekilişi ne zaman yapılacak ve kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, TOKİ'ye ait 100 bin sosyal konut projesi hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilir ve kritik tarihleri öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:09 ABONE OL
Merakla beklenen TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? e-Devlet ile 2020 TOKİ 100 bin konur kura başvurusu sorgulama ekranı...

sosyal konut projeleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için de heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlandı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan milyonlarca vatandaş, başvurularını E Devlet giriş ekranı üzerinden yaptı. Vatandaşlar şimdi ise 2020 kuraları çekilişi ve sonuçları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği gibi, yurttaşların Toplu Konut İdaresi tarafından , , , , , Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri kura çekimi başvuru sonuçları neticesinde belli olacak.

TOKİ KURALARI 2020 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de duyuruldu

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.

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Merakla beklenen TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? e-Devlet ile 2020 TOKİ 100 bin konur kura başvurusu sorgulama ekranı...
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