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ABD ile büyük konferans nisanda yapılacak

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
ABD ile büyük konferans nisanda yapılacak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenecek olan TAİKATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan tarihleri arasında Washington'da yapılacak. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, "5 ana başlık belirlediğimiz konferansta enerji, inşaat, turizm, dijital ekonomi ve savunma sanayi sektörleri ele alınacak" dedi. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için bu konferansın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
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ABD ile büyük konferans nisanda yapılacak
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