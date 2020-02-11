Bankalara devrim gibi düzenleme geliyor

Ekonomi yönetimi bankaların faiz düştükçe kârını artırmak için ücret ve komisyonlara yüklenmesinin önüne geçecek devrim niteliğinde bir karar aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2014'te yapılan değişiklikle 20'ye indirdiği ücret ve komisyonlar hem 16'ya düşürüldü hem de tüketiciden tahsil edilen paraya üst sınır getirildi. Artık vatandaşlar bankadan EFT ve havale yaparken fahiş ücret ödemeyecek. Belirlenen ücret ve komisyonların yıllık artışı TÜFE'yi geçemeyecek. Bankalar tüketiciden alacakları ekstra işlem ücretleri için onay alacaklar. Düzenleme 1 Mart tarihinde yürürlüğe giriyor.



EFT 1 LİRAYI GEÇEMEYECEK

2014'te ücret ve komisyonlara sınırlama getirilen yönetmelikte alınacak ücretler banka ile tüketici arasındaki sözleşmeyle düzenleniyordu. BDDK, yönetmeliği değiştirerek bankalara bu konuda üst sınır getirmiş oldu. Buna göre, bankanızın internet sitesinden veya cep telefonunuza indirdiğiniz uygulaması üzerinden, bir başka bankadaki hesaba, 1.000 TL'ye kadar para gönderirken yapacağınız EFT işleminden alınacak ücret 1 TL'yi geçemeyecek.

ATM'den yapılan işlemlerde banka EFT işleminden en fazla 2 TL alabilecek. Diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise EFT ücreti 5 TL'yi geçemeyecek.

İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması hâlinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL ve üzerinde olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak. İnternet üzerinden yapacağınız EFT işlemini, saat 17:00'den sonra gerçekleştirirseniz banka sizden en fazla 1.5 TL alabilecek.



HAVALEDE 50 KURUŞ

Aynı bankada bulunan hesaplar arasında işlem (havale) gerçekleştirilirken daha da düşük ücret alınacak. Buna göre,1.000 TL'ye kadar para gönderirken yapacağınız havale işleminden alınacak ücret 50 kuruşu geçemeyecek.

ATM'den yapılan işlemlerde banka havale işleminden en fazla 1 TL alabilecek. Diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise ücret 2.5 TL'yi geçemeyecek. İşlem tutarı 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması hâlinde bu sınırlar sırasıyla 1 TL, 2.5 TL ve 5 TL olacak.



ENGELLİLERE KOLAYLIK SAĞLANDI

Bankada kredi çektiğinizde sözleşmelerin bulunduğu kağıda 'sözleşmenin bir nüshasını elden aldım' ibaresini yazmanız gerekir. 2014'te yapılan yönetmeliği değiştiren BDDK, bu maddeye yeni bir ekleme yaptı. Buna göre, görme engelliler için bu şart kaldırıldı.



EK ÜCRET İÇİN ONAY GEREK

Yeni değişiklikle, bankaların müşterileriyle yaptığı sözleşmeler kapsamında alacakları her bir ürün veya hizmet için onay alınması zorunluluğuna bir ekleme yapıldı. Banka, sözleşmenizde ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmet haricinde para alacaksa bunu önceden tüketiciye bildirmek durumunda...



ENFLASYON KADAR ARTIRABİLECEKLER

Bankalar ücret ve komisyonları her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı TÜFE oranının 1.2 katı ve üzerinde artış yapıyordu. Yeni düzenlemeyle, azami artış TÜFE kadar olabilecek. Bankaların yapılacak artışları, uygulamaya geçirmeden 30 gün önce tüketicilere yazılı olarak bildirmeleri gerekecek. Tüketiciler bu bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde söz konusu ürün ve hizmetin kullanımından vazgeçebilir.



ANLIK İŞLEM YAPANA BİLGİ VERİLECEK

Bankalar müşterilerinin süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı gibi anlık işlem ve hizmetlerinden ücret tahsil edilmeden önce tüketicinin bilgisini alacak.



KMH ÜCRETİNE DE SINIR GELDİ

Bankalar, kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edemiyordu. Ancak nakit avans kullanılması durumunda tüketicilerden yüzde 1-2 oranında para kesiyordu. Yeni düzenlemeyle, KMH ve kredi kartından nakit avans çekiminde tahsil edilen ücrete sınırlama getirildi. Buna göre, bankaların nakit avans kullanılması durumunda tüketiciden alacağı ücret avans tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.



KART YENİLEME ÜCRETİNE DÜZENLEME

Bankalar kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti almıyordu. Ancak kart yenileme talebi ikiyi geçerse tüketici ücret ödemek zorundaydı. BDDK, bu alana da sınırlama getirdi. Buna göre, bankalar, bir yılda ikiden fazla kart yenileyenlerden sadece kart ücreti talep edebilecek.



KİRALIK KASADA FAHİŞ FİYATA 'DUR'

Yastık altında para, ziynet altın, dolar ya da euro bulundurmak istemeyenler işi garantiye almak için bankalarda kiralık kasa tutarak değerli varlıklarını güvence altına alıyor. Kiralık kasalar; küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı ebatta hizmete sunuluyor. Kiralık kasa hizmetinden ilk kez faydalanan tüketicilerden bankalar kasa ücretiyle birlikte bir kereye mahsus depozito ücreti tahsil ediyor. Bu depozito ücreti bazı bankalarda kiralamaların da üzerine çıkıyor.

Örneğin, banka kiralık kasadan 650 TL talep ederken, depozito bedeli olarak da 740 TL alıyor. Yeni düzenlemeyle kiralık kasa depozito bedellerine de sınırlama getirildi. Buna göre, kiralık kasa depozito bedeli kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini aşamayacak.



20 KALEM 16'YA İNİYOR

Düzenlemeyle daha önce 20 ile sınırlandırılan ücret ve komisyonlar 16'ya iniyor. Kart Yenileme, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler yürürlükten kalkıyor.

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