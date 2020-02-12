BES’e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), Türkiye'de Bireysel Emeklilik Fonları getiri raporunu yayınladı. TKYD Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, "Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları'nın ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan ve Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) başladığı 2004'ten itibaren ise TÜFE'nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığını görüyoruz" dedi. Böylece sisteme ilk giriş yapıldığından bu yana 1 TL ile giren yatırımcı neredeyse 3 TL'lik getiri rakamına ulaştı.



EN İYİSİ KATILIM HİSSE SENEDİ

Yazıcı, "Yatırım Fonları 2019'da oldukça iyi performans gösterdi. En yüksek performansı Katılım Hisse Senedi fonları gösterirken, ikinci sırada yabancı hisse senedi, üçüncü sırada ise hisse senedi kategorisi yer aldı. Yatırım fonları 2019'da ciddi ivme yakaladı. Nitelikli fonların ağırlığı yüzde 47 ile tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.







GENÇLERİN GELMESİ ÖNEMLİ

TKYD Başkanı Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda uzun vadeli tasarrufların artırılması açısından BES'in önemine yer verildiğini gördük. Biz de TKYD olarak bu alanda yapılacak tüm çalışmaları destekliyoruz" diye konuştu. 2019'da kararı alınan ve detaylı düzenlemesi çıkacak olan gençlerin BES'e teşviki konusunu çok önemsediklerini söyleyen Yazıcı, "Şu anda BES'in yaş ortalamasının daha aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma ilerliyor. Yüzde 25 olan kamu katkısının daha yüksek bir oranda olmasıyla gençlerin sisteme daha fazla gireceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



2019 GETİRİSİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLDU

2019'da ise Gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, enflasyonun 14.9 puan üzerinde gerçekleşti. Yazıcı, "Tüm dönemlerde OKS emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirilerinin TÜFE'nin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Başlangıçtan itibaren bakıldığında bu fark 8.2 puan iken, 2019'da ise yaklaşık 11.5 puan olarak gerçekleşti. En yüksek ortalama net getiri yüzde 36.5 ile değişken katılım fonları kategorisinde elde edildi. Bu kategorinin getirisi, aynı dönemdeki enflasyona göre yaklaşık 25 puan yüksek gerçekleşti" dedi.







VARLIK YÖNETİMİ 284 MILYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Türkiye Varlık Yönetimi sektörünün 2013'ten itibaren hızlı bir büyüme patikası izleyerek 2019'da 284 milyar TL büyüklüğe ulaştığını belirten Yazıcı, "2019 sonu itibarıyla neredeyse 16 milyon yatırımcının hayatına dokunan bir sektör haline geldi. Sektörün, GSYİH oranı yüzde 10'a doğru koşarken, 100 milyar dolarlık bir sektöre ulaşmak hedefler arasında yer alıyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU