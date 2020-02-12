DİKAD pazarcı kadınların Terazi’sine sahip çıktı

Türkiye'nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliğini taşıyan Diyarbakır Bağlar Kadın Semt Pazarı'nda çalışan 150 kadın, şu sıralar adeta bir var olma mücadelesi veriyor. Eşinden ayrılan ya da şiddet gören, maddi durumu kötü kadınlara istihdam yaratmak amacıyla 2013'te Bağlar Belediyesi'ne bağlı Bağcılar semtinde kurulan pazarda çalışan kadınlar, erkek pazarcıların yerlerine göz dikmesi nedeniyle hayli sıkıntılı günler geçiriyor. Bağcılar'da üç yıl önce erkek pazarcılara da yer açılmasıyla ciddi gelir kaybına uğradıklarını söyleyen Diyarbakır Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gazal Tunç, "Bağcılar'da erkek pazarcılara ikinci bir yer açılması gündemde. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Burada gece-gündüz demeden çalışıp kazandığımız parayla kimseye muhtaç olmadan evimizi geçindirip, çocuklarımızı okutuyoruz. Kimseden maddi yardım talemiz yok. Sadece bölgemize erkek pazarcıların alınmasını istemiyoruz. Pazarımız elimizden alınırsa hepimiz perişan oluruz" dedi. Diyarbakır İş Kadınları Derneği'nin (DİKAD) kimi kanser hastası, kimi eşinden boşanmış, kimi hasta babasına bakan birbirinden farklı trajik öykülere sahip pazarcı esnafının hikâyesini destek verdiği Terazi belgeseliyle beyazperdeye taşıdı. DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, bu belgesel aracılığıyla ekmeklerini pazardan kazanan kadınların sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı, diğer kadınlara da örnek olmayı amaçladıklarını söyledi.Belgeselin pazarcı kadınların yaşadıkları zorluklar ve ayakta kalmalarının mücadelesini aktardığını hatırlatan Aktar, şunları kaydetti: "Son iki yıldır kadınların pazar kurdukları bölgelere erkek pazarcıların göz dikmiş olması karşısında büyük bir mücadele örneği gösteren kadınlar, bu belgeselde de bu pazarın onlar için neden bu kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar." Kadın pazarcıların erkek pazarcılarla yaşadığı sıkıntıların temelinde de bölgenin aradan geçen sürede hızla değerlenmesi yatıyor. Pazarcı kadınlar ayrıca yıllık sözleşme değil, tezgahlarında uzun yıllar satış yapabilmeleri için erkek pazarcıların sahip olduğu kimlik kartlarına sahip olmak istiyorlar.

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