Hafta ortası dolar fiyatları hareketli! 12 Şubat Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar

Haftanın ilk işlem gününde dolar fiyatları hareketli bir şekilde seyrediyor. Son günlerde yaşanan küresel gelişmeler nedeniyle birçok borsa geçtiğimiz haftayı karmaşık kapatırken, döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarında son haftalarda süren dalgalanma devam ediyor. Uzun süredir yaşanan harekette ise hem küresel gelişmelerin hemde endişe yaratan korona virüsünün de etkisi var. Geçtiğimiz hafta artan hareketlilikte ise ABD Merkez Banaksı FED'in faiz kararının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar, dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısının ardından geçen hafta flaş faiz kararı verdi. Peki, dolar ne kadar, kaç TL oldu ve diğer döviz kurları nasıl etkilendi?

DOLAR/TL VE EURO/TL FİYATLARI: DOLAR NE KADAR?

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