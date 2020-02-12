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Hafta ortası dolar fiyatları hareketli! 12 Şubat Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar

Dolar fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Son günlerde yaşanan global gelişmeler nedeniyle birçok borsa geçtiğimiz hafta Cuma gününü karmaşık kapatırken, dolar dışındaki kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarında son haftalarda süren dalgalanma devam ediyor. Uzun süredir yaşanan harekette ise hem küresel gelişmelerin, hem de ABD 'in faiz kararının etkisi var. Vatandaşlar, dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısının ardından önceki hafta ilk faiz kararını açıklamıştı. Sonrasında da dolar inişli çıkışlı bir iki hafta geçirmişti. Öte yandan, korona virüsü endişesi ile küresel piyasalardaki dalgalanma da devam ediyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL oldu ve diğer döviz kurları ne durumda?

Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 11:12 ABONE OL
Hafta ortası dolar fiyatları hareketli! 12 Şubat Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar

Haftanın ilk işlem gününde dolar fiyatları hareketli bir şekilde seyrediyor. Son günlerde yaşanan küresel gelişmeler nedeniyle birçok borsa geçtiğimiz haftayı karmaşık kapatırken, döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dolar fiyatlarında son haftalarda süren dalgalanma devam ediyor. Uzun süredir yaşanan harekette ise hem küresel gelişmelerin hemde endişe yaratan korona virüsünün de etkisi var. Geçtiğimiz hafta artan hareketlilikte ise ABD Merkez Banaksı FED'in faiz kararının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar, dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısının ardından geçen hafta flaş faiz kararı verdi. Peki, dolar ne kadar, kaç TL oldu ve diğer döviz kurları nasıl etkilendi?

DOLAR/TL VE EURO/TL FİYATLARI: DOLAR NE KADAR?
Haberimizde, dolar/TL fiyatları ve güncel döviz kurlarına ulaşabilirsiniz... İşte canlı dolar fiyatları ve döviz kuru grafikleri...

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Hafta ortası dolar fiyatları hareketli! 12 Şubat Euro ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı kurlar
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