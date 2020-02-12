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Kamu arsalarını tek tek ihaleye çıkaracaklar! 'den milyonluk satış...

Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘İstanbul’u rant kapısı haline getirmeyeceğiz’ sözleri lafta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayında ihale ile satışını yapacağı arsaları listeledi. İBB'nin şubat ayında satışa koyduğu arsaların tahmini bedeli ise 6 milyon 46 bin 920 TL.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.2.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 17:21 ABONE OL
Kamu arsalarını tek tek ihaleye çıkaracaklar! İBB'den milyonluk satış...

"Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa ihale ile satılacak.

'nin satışa çıkardığı ve tahmini bedeli en yüksek arsa, Başakşehir İkitelli-2 mahallesinde, ana arter üzerinde bulunuyor. 802 ada, 3 nolu parsel bin metrekare büyüklüğünde. Söz konusu arsanın yaklaşık 452 metrekarelik kısmı satılacak ve belirlenen tahmini bedel bir milyon 806 bin 680 TL. İhaleye katılacak olanların 54 bin 200 TL geçici teminat yatırması gerekiyor. İmar durumu konut olan arsanın ihalesi 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.



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Kamu arsalarını tek tek ihaleye çıkaracaklar! İBB'den milyonluk satış...
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