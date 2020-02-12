Kamu arsalarını tek tek ihaleye çıkaracaklar! İBB'den milyonluk satış...

"Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa ihale ile satılacak.



İBB'nin satışa çıkardığı ve tahmini bedeli en yüksek arsa, Başakşehir İkitelli-2 mahallesinde, ana arter üzerinde bulunuyor. 802 ada, 3 nolu parsel bin metrekare büyüklüğünde. Söz konusu arsanın yaklaşık 452 metrekarelik kısmı satılacak ve belirlenen tahmini bedel bir milyon 806 bin 680 TL. İhaleye katılacak olanların 54 bin 200 TL geçici teminat yatırması gerekiyor. İmar durumu konut olan arsanın ihalesi 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.







