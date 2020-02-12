Tapu kadastro sorgulama 2020: İsme göre ve T.C ile e-Devlet tapu sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

Hâlihazırda arsa sahibi olan veya olmayı düşünen vatandaşlar bu işlemleri gerçekleştirmek için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. İnternet sitesi açılmadan önce Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gidilmesi zorunlu olan bu işlemleri internet sitesi veya telefon üzerinden oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada bir arsanız varsa veya arsa almak istiyorsanız hem TKGM hem de e-Devlet üzerinden bulunan arsanız veya almak istediğiniz arsa hakkında bilgi alabilirsiniz. Peki, 'İsme göre ve T.C ile e-Devlet tapu sorgulama nasıl yapılır?' Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

TAPU SORGULAMA 2020

Tapu sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi veya e-Devlet üzerinden TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İlerleyen satırlarda konuyla ilgili detayları ayrıntılı bir şekilde anlattık;

TAPU KADASTRO PARSEL VE RANDEVU SORGULAMA

İki şekilde sorgulama gerçekleştirebileceğiniz tapu işlemi için TKGM'yi kullanabilir veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımda TKGM sorgulama işlemini açıklayacağız;

TKGM sitesi üzerinden parsel, pafta ve ada gibi işlemleri üç adımda kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. İşte yapacağınız işlemler listesi;

Öncelikle Tapu ve Kadastro Müdürlüğü resmi internet sitesine girmeniz gerekmektedir. TKGM resmi internet sitesi için TIKLAYINIZ!

Linke gittiğiniz takdirde 11 maddeden oluşan kullanım koşullarını okuyup kabul etmeniz gerekmektedir. Bu işlemi de gerçekleştirdikten hemen sonra karşınıza bir harita açılacak ve bu haritanın sol tarafında İl, ilçe, mahalle, ada ve parsel seçimlerini gerçekleştirip sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

Peki, pafta, ada ve parsel nedir?

Pafta: Büyük bir haritayı, planı ya da modeli oluşturan ayrı parçalardan her birine denir.

Ada: Parsellerden meydana gelmiş, imar planları doğrultusunda hazırlanan ve sınırları kesin olarak çizilmiş topluluğa denir.

Parsel: İmar Kanunun 18. maddesine göre düzenlenen parsel, sınırları belli bir arazi bölümüne denir.

E-DEVLET İLE TAPU KADASTRO ADA PARSEL PAFTA SORGULAMA

Tapu, parsel, pafta ve ada sorgulamak için yukarıda belirttiğimiz gibi iki işlem çeşidi bulunmaktadır. Birincisi TKBM üzerinden, diğeri ise e-Devlet üzerindendir. E-Devlet üzerinden işlem gerçekleştirmek için ise şu adımları takip etmeniz gerekmektedir.

E-devlet ile bu işlemleri gerçekleştirme;

Öncelikle e-devlet şifresine ihtiyacınız bulunmaktadır. E-Devlet TAKBİS sistemine giriş yaparak, arsa arazi sorgulama gibi pek çok işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir;

Öncelikle e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linkine girmeniz gerekmektedir. Site açıldıktan sonra T.C. kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapın. Birinci adımı tamamladıktan sonra ikinci adımdan 'Tapu bilgileri sorgulama' butonuna tıklayarak sorgulama işlemini başlatınız.

Eğer tapu bilgileriniz varsa ekranda gözükecektir. Taşınmaz listesi, taşınmaz detay bilgileri, Şerh, beyan, rehin, irtifak vb. bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Eğer yok ise "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemine geçmiş Tapu Sicil Müdürlüklerine ait kayıtlarda; T.C. Kimlik numaranız ile eşleşen herhangi bir kayıt bulunamamıştır." uyarısı çıkacaktır.

E-devlet üzerinde sorgulama yaptığınızda size ait olmayan tapu bilgisi varsa; en yakın Tapu Müdürlüğüne gitmeniz gerekir. Yanlışlık varsa düzeltme işlemi yapılır.

Tapu ve Kadastro Hizmet hattı ALO 181'dir.

BAŞKASINA AİT TAPU SORGULAMA

Başkasının tapusunu sorgulama işlemini genellikle, arsa-ev satın alınacağı zaman tapuda evin gerçek sahibi olarak kimin bilgilerinin kayıtlı olduğunu öğrenmek istendiği zaman gerçekleştirilmek istenir. Ancak başkasına ait tapu sorgulama işlemi yasal olmadığından dolayı bu işlemi gerçekleştirmek yasaktır. Başkasına ait tapu bilgilerini öğrenebilmek için bir avukata danışmalı ve yasal prosedürleri öğrenmelisiniz…