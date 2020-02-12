Tek konutu olana vergi yok

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile beklemeye alınan değerli konut vergisi değişiklikleri, TBMM'de kabul edildi. Uygulama önümüzdeki yıl başlayacak ve değeri 5 milyon liraya kadar olan konutlar muaf tutulacak. TBMM Genel Kurulu'ndaki Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi görüşmeleri sırasında, AK Parti milletvekilleri değerli konut vergisine ilişkin düzenlemeler içeren önergeler verdiler. Böylece, kamuoyunda bazı tartışmalara neden olan ve Başkan Erdoğan'ın yeniden gözden geçirilmesini istediği değerli konut vergisi konusunda önemli, vatandaşı rahatlatacak bazı düzenlemeler yapıldı. Kabul edilen önergelere göre yapılan değişiklikler şöyle:Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmayacak.Değeri 5 milyon liranın üstünde olan konutlarda, 5 milyonu aşan kısımları rakama göre vergilendirilecek. Değeri 5 milyon ila 7.5 milyon lira arasında olan konutlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3, değeri 7,5 ila 10 milyon lira arasında olan konutlarda 7,5 milyon lirayı aşan kısım için binde 6, değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.Paylı ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.Tek konutu olanlar değerli konut vergisi ödemeyecek. Birden fazla konutu olanların ise sadece en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak. Bu hüküm Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sahip olduğu konutlar için de geçerli olacak.Değerli konut vergisi ile ilgili uygulama 2021 yılında başlayacak. Cumhurbaşkanı, bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

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