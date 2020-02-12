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’ndan ortaklık duyurusu

, Platform ’ne yüzde 20 oranında ortak olunmasını kararlaştırdı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.2.2020 20:04 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 20:05 ABONE OL
Türkiye Varlık Fonu’ndan ortaklık duyurusu

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) ortaklık duyurusu yapıldı. Duyuruya göre; Türkiye Varlık Fonu, Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 oranında ortak olma kararı aldı.

Yapılan açıklamada; "Türkiye Varlık Fonu'nun Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 oranında ortak olması kararı alınmıştır.
Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ, 23 Eylül 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından kurulmuştur.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz" denildi.

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Türkiye Varlık Fonu’ndan ortaklık duyurusu
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