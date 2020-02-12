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Uçakta cep’ini kapatmayana 2.603 TL ceza

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Uçakta cep’ini kapatmayana 2.603 TL ceza
Sivil havacılıkta cezalar yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, uçakta telefonların kapatılması gibi kurallara uymayan yolcuya verilecek para cezası 2.603 TL oldu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl uygulanacak idari para cezaları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ruhsat, bilgi ve belge verilmesi, posta taşıması, değişikliklerin bildirilmesi, sivil hava araçlarının tescili, pilotların yeterlilik belgesi ile kaptanın yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine aykırı davrananlara kesilecek para cezası 3 bin 182 lira ile 31 bin 905 lira arasında değişecek.
İHA'lara ilişkin aykırılıklarda uygulanacak para cezaları da belirlendi. Bu araçları kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira olarak tespit edildi. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira ceza uygulanacak.
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Uçakta cep’ini kapatmayana 2.603 TL ceza
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