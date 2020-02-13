2020’de sermaye piyasaları büyüyecek

SERMAYE piyasalarına olan ilgi 2019'da zirve yaptı. 2019'da hisse senedi yatırımcısı 333 binden 489 bine kadar çıkarak yüzde 50 artış gösterdi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler, 2019 yılında yatırım fonlarının yüzde 124, kurumsal yatırımcı portföyünün yüzde 64 büyüdüğünü, pay senetleri piyasa değerinin milli gelirdeki payının yüzde 19'dan 25'e yükseldiğini belirtti. Keler, Türkiye sermaye piyasalarında geçen yıl yaşanan büyümenin 2020'de de güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerini vurguladı. Yatırım fonlarında da yüzde 124 artış oldu. Keler, düşen enflasyon ve faiz ortamında geçen sene sermaye piyasalarında yatırımcıların arttığını belirterek, 2020'de büyümenin devam etmesini öngördüklerini, birkaç büyük halka arz beklediklerini söyledi. Keler, şunları anlattı: "Geçen yıl yatırım fonları portföy büyüklüklerinde önemli büyüme gördük. 2018'de 57 milyar TL olan yatırım fonları yüzde 124 büyümeyle 2019 yılsonunda 127.4 milyar TL'ye yükseldi. 2018'de 173 milyar TL olan kurumsal yatırımcı portföyü ise yüzde 64 oranında büyüyerek 284 milyar TL'ye çıktı. Emeklilik yatırım fonları geçen yıl yüzde 37 büyüyerek 128 milyar TL'ye çıktı."

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