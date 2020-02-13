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Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar

Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya’da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 16:49 ABONE OL
Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Rusya'da nükleer enerji eğitimi alarak mezun olan gençler ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

60 YILLIK NÜKLEER ENERJİ HAYALİNİN GERÇEK KAHRAMANLARI OLACAKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu. Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz."

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Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: 60 yıllık hayalin gerçek kahramanı olacaklar
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