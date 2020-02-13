Büyük İskender'in geçemediği surlar birleşiyor



Antalya kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, 1665 metre yükseklikteki Güllük Dağı'nın tepesinde doğal bir platform üzerine kurulu ve Büyük İskender'in fethedemediği kent olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nde, birinci etabı tamamlanan kale surlarının proje ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

2 BİN 300 YILLIK TARİHİ YOL

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Müdürlüğü öncülüğünde, Antalya Müze Müdürlüğü, Antalya Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gibi kurumların işbirliği içerisinde devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2 bin 300 yıllık tarihi surların birleştirilmesi için proje çalışmaları başlatıldı.

3 BİNE YAKIN TAŞ KULLANILDI

Antik kentin kuzey batısındaki surların 3 boyutlu haritası çıkartılarak, bölgedeki 3 bine yakın taş tek tek numaralandırılıp 3 boyutlu tarandıktan sonra aslına uygun örülen surların ilk etabı tamamlandı. İkinci etapta ise 1950'li yıllarda karayolu nedeniyle yıkılan kısmı yeniden ayağa kaldırılacak.

SURLAR 1950'LERDE YIKILMIŞ

2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu düşünülen tarihi yolun da bulunduğu ikinci etap surların bugün hala duble yol olarak kullanılan Korkuteli- Antalya karayolu nedeniyle 1950'lerde yıkıldığı belirlendi. Yolun her iki tarafında kalıntıları bulunan surların yeniden inşası ve orijinal hale getirilmesiyle ilgili proje hazırlandı. Projeye göre, surların olduğu yol kısmı iptal edilecek ve karayolu surların altından inşa edilecek alt geçitle bağlanacak.

KARAYOLUNUN BÖLDÜĞÜ İKİ BÖLGE BİRLEŞECEK

Yaklaşık 4-5 milyon TL'lik maliyet öngörülen proje ve restorasyon çalışmalarına ilişkin ihalenin bu yıl içinde yapılması planlanıyor. İhale sonrasında surlar, 2 bin 300 yıl öncesinde olduğu gibi yeniden birleştirilecek. Birleşen surlar, geçmişte olduğu gibi ormanlık ve doğal alan da olan bölgede yabani hayvan türlerinin iki alan arasındaki doğal yolu olarak da yeniden kullanılabilecek.

BÜYÜK İSKENDER: BIRAKIN KALSIN

Termessos, Antalya'nın kuzeyinde Pisidia bölgesine ait çok önemli bir kent. Luvi halklarından Solymler tarafından kuruldu. Büyük İskender M.Ö. 333'de burayı kuşattı, ancak ele geçiremedi. Bugünkü kalıntılar Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait. Kentin yapılarının kalitesi ve korunmuşluk durumu iyi. Termessos mezarlıkları ile de göz kamaştırıyor. Kentte her dönemden ve tipten mezar bulunuyor. Termessos'u alamayan İskender'in, "Bırakın kalsın, yolum daha çok uzun benim, ordumu bu kartal yuvasının önünde kaybedemem" dediği de rivayetler arasında.

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