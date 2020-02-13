Huawei ve Turkcell güçlerini birleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Çinli Huawei ve Turkcell, Mobil Ekosistem İşbirliği anlaşmasına imza atarak dijital alanda güçlerini birleştirdi. Turkcell, kendi uygulamalarını Huawei Mobil Servisleri (HMS) platformuna taşıdı. Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satış adedinin önümüzdeki dönemde 1 milyon olacağını açıkladı. Turkcell ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için işbirliği yapan ilk GSM operatörü oldu. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Genel Müdürü Seth Wang, Turkcell ile güçlü bir işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, "Nisan ayı başında satışa sunacağımız Huawei cep telefonlarında Turkcell'in 30'a yakın uygulamasının yer alması için HMS entegrasyonuna da başlamış durumdayız" dedi.