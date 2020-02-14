2020’de çift haneli büyürüz

Dünyanın 40 ülkesinde faaliyetleri bulunan en büyük liman işletmecilerinden DP World Türkiye'deki Yarımca limanında 50 milyon dolarlık yatırım kapsamında yeni vinçlerini kullanıma aldı. Limanın kapasitesini yüzde 35 artıran yeni vinçlerin ikisi denizden karaya, altısı da karada hizmet veriyor. Toplamda sekiz rıhtım vincine, 24 sahada hizmet veren RTG vincine ulaşan limanın CEO'su Kris Adams, "2019 zor bir yıl oldu ancak yine de ihracatın da desteğiyle yüzde 7.5 büyüdük. 2020'den ise umutluyuz. 2020'de iki haneli büyümeleri tekrar yakalayacağız. Çin'deki koronavirüs'ün etkisinin çok olacağını düşünmüyoruz. Hatta Türkiye'ye bazı alanlarda faydası olacak. Tekstil gibi... Avrupalı markaların Türkiye'den sipariş yapacağını düşünüyoruz" dedi.Geçtiğimiz yıl demiryolu yatırımıyla 1 Kuşak 1 Yol Projesi'ne limanı bağlayan firmanın yatırımlara devam edeceğini belirten Adams, "Yatırımlarımızla hız kesmeden milli ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam edeceğiz. DP World Yarımca aynı anda her biri 400 metre uzunluğunda iki ultra büyük konteyner gemisine hizmet verebilecek. Limanın istif kapasitesi de 900.000 TEU'dan 1.300.000 TEU'ya çıkıyor" dedi.

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