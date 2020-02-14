Dört rekor birden

Türk Telekom 2019'u dört rekorla kapattı. Yıllık gelir yüzde 15.8 büyüyerek 23.7 milyara, net kâr ise son yedi yılın en yükseği olan 2.4 milyara çıktı. FAVÖK yüzde 32.4 yükselişle 11.2 milyara, yatırım harcamaları da yüzde 20.9 artışla 4.9 milyar TL oldu. Fiber kapsamasında da 21.9 milyonla en yüksek yıllık artış gerçekleşti.Bu dönemde bilanço yapısını güçlendiren şirket döviz kuru hareketlerine hassasiyetini de azalttı. 2017'de 2.8 milyar dolar olan net açık yabancı para pozisyonu 2019 sonunda 370 milyon dolara geriledi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Hem gelir hem de FAVÖK artışında 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu" dedi.Elde edilen başarıyı 2020'de de sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Önal, "Bu yıl satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, FAVÖK rakamımızın 12.4 milyar lira ve yatırım harcamalarımızın 5.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Hem sabit genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız" dedi. Önal, martta yeni bir söylemle, yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.Özelleştirildiği 2005'ten bu yana 16.6 milyar dolar yatırım yaptıklarını vurgulayan Önal, geçen yıl sonu itibarıyla fiber altyapılarının 7.5 milyon kilometreye eriştiğini söyledi. Önal, 5G alanındaki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu: "LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. Ekimde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz hız denemesinde saniyede 2.9 gigabit üzeri hızlara ulaşarak dünya hız rekorunu kırdık. Argela ve İnnova'nın 5G ile ilgili 30 tane patenti var. 5G'ye en hazır operatörüz. Tahmin ediyorum, 2020'de ana lokasyonlarda test uygulamaları olacak."Uzun zamandır operatörler arasında tartışma konusu olan fiber altyapının paylaşılması konusuna da değinen Önal, "Elma ile armutlar konuşuluyor. Ticari anlamda biz her türlü teklife açığız. Anadolu'da altyapı olmayan yerlere birlikte gidelim diyoruz. Ben Hakkari'ye, Van'a, Moda'ya da gidiyorum. Van'a gitmeyip, Beşiktaş'ı benimle paylaş diyorlar" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, aralıkta günde 10 bin haneye bağlantı sağlandığını anlattı.İstanbul depreminde üç operatörün de bocaladığını, kendilerinin sistemi upgrade ettikleri sırada afet yaşandığı için toparlanmanın uzun sürdüğünü anlatan Önal, "Elazığ depreminde böyle bir sorun yaşanmadı. Enkaz altında birçok kişiye telefonla ulaşıldı. Depremde konuşma alanlarını mutlaka çeşitlendirmek gerekiyor. İnternet üzerinden konuşmaya yönlendirmek lazım. Her operatörün geliştirdiği App'ler var. Bunlar afetlerde sadece kendi aboneleriyle değil diğerlerinin aboneleriyle de konuşabilecek. Bir afet hattı kuruyoruz" dedi.

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