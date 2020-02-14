İran uluslararası turizm fuarında Türk standlarına yoğun ilgi

İran 3. Uluslararası Turizm Fuarı başladı. İran'daki turizm potansiyelini arttırmaya hedefleyen Türkiye fuara etkin katılım sağladı. Fuara katılan İranlılar Türk standlarına yoğun ilgi gösterdi. Fuara İran Kültür Bakan Yardımcısı Veli Teymuri ve Türkiye Kültür-Turizm Müşaviri Mehmet Taşkın'da katıldı. Veli Teymuri ve Mehmet Taşkın fuara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.





KÜLTÜR VE TURİZM MÜŞAVİRİ MEHMET TAŞKIN: "İRAN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZARDIR"

2019 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak yaklaşık 51, 7 milyon turisti ağırlayan Türkiye, aynı yıl içerisinde sınır komşumuz İran'dan 2, 1 milyon kişiyi misafir etti. Türk standlarını gezen İranlılar, Türkiye'yi tercih etme nedeni olarak huzurlu ortamı ve ekonomik şartların uygun olmasını gösterdi. Türk standını ziyaret eden İran Kültür Bakan Yardımcısı Veli Teymuri: "İki ülkeyi ziyaret eden turist sayısı konusunda son yıllarda artış söz konusudur. Bu artışı daha üst düzeye çıkarma potansiyelimiz var ve bu yönde çalışmalıyız." dedi.

Türkiye Kültür ve Turizm Müşaviri Mehmet Taşkın ise fuara ilişkin: "İran bizim için önemli bir pazardır. İran Türkiye'ye turist gönderen ilk 5 ülke arasında yer almaktadır." şeklinde konuştu.