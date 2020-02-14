Son dakika | Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak cari fazla ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

DENGELENME DÖNEMİNİN BAŞARISI CARİ DENGE RAKAMLARI İLE ORTAYA ÇIKTI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." dedi.

2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu.



Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. https://t.co/TsZs8LQOdY — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 14, 2020

HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

Albayrak, "Değişim Başlıyor" sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.