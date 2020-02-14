Yerli tohum seferberliği başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'ni başlattı. Yerli tohum üretiminin artırılması hedeflenen proje kapsamında 2023'te 2 milyon ton tohuma ulaşılması planlanıyor. 4 ayaklı uygulanacak seferberlik çerçevesinde 2 yılda 15 bin tohum üreticisi eğitilecek. Ayrıca Morfolojik ve Moleküler Test Laboratuvarı, Tohum Teşhis ve Analiz Görüntüleme Sistemi ve Fidan İhtisas Merkezi ile 'Ata Meyveleri Gen Bahçesi' kurulacak. Böylece Anadolu'nun verimli topraklarının tohumlarının yanında yerelleşmiş tohumlar, teknolojiyle yeniden gıda zincirine girecek ve sofralara ulaşacak.Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2002'de 145 bin ton olan tohum üretimi bugün itibarıyla 1 milyon 134 bin tona gelmiş. 2020'de 1 milyon 250 bin ton, 2023 için de 2 milyon tonluk hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. En temel amacımız uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak" dedi.7 bölgede 61 araştırma enstitüsü bulunduğunu aktaran Pakdemirli, "1963'ten günümüze kadar; yem ve tıbbi aromatik bitkilerde 766, yerli sebzede 242 çeşit, ülkemiz Milli Çeşit Listesi'nde yer alıyor. 2019'da toplam 71 yerli tohumu sektörün kullanımına sunduk. Çeltik tohumunda ithalattan ihracata geçtik" ifadelerini kullandı.Kamuoyunda yanlış bilinen bir çok bilginin bulunduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Biz tohumda ithalatçı değil, ihracatçıyız. Kendi tohumunu kendi kendine üreten bir ülke olarak dünya tohum ticaretinde ilk 10'dayız. Türkiye'nin tarlada kullandığı tohumun yüzde 96'sı yerli. 86 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Son 17 yılda üretimde 8 kat, ihracatta 10 kat artış yakaladık" değerlendirmesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU