Yeşil enerjiden 100 milyon $’lık katkı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE yenilenebilir enerjide çağ atlamaya devam ediyor. Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ev sahipliğinde gerçekleşen "Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı"nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün 45 bin megavata ulaştığını belirterek, "Bugün toplam kurulu gücün yüzde 49'u yenilenebilir. Son 10 yılda toplam kurulu gücümüzün yüzde 60'ı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettik. Kurulu gücümüz yıllık yüzde 7 artarken yenilenebilir enerji yatırımları yüzde 11 yükseldi. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardaki her 1 puanlık artış ekonomiye 100 milyon dolar katkı sağlıyor" dedi.